المفوضية الاممية لشؤون اللاجئين تكشف عن فقدان 1000 مهاجر منذ يناير 2018

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن ناجين أفادوا بغرق نحو مائتين وعشرين شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

واضافت المفوضية في بيان إن عدد الذين لقوا حتفهم منذ يناير هذا العام قد وصل الى ألف شخص داعية إلى “اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر”.

هذا ونقل البيان عن المفوض السامي فيليبو غراندي قوله إنه “أصبح من الملح معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين الظروف في ليبيا وبلدان اخرى على طول الطريق وتقديم بدائل آمنة وإنقاذ الناس في البحر”.

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