قريباً السينما تعود إلى ليبيا

قال رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، محمد البيوضي، إن الهيئة تستعد بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني لوضع لتجديد بعض دور العرض مطلع عام 2019.

وتم إغلاق دور العرض في ليبيا عام 2009 لدخولها مرحلة صيانة كان من المقرر أن تُجرى لها من قبل شركات تركية مُتخصصة، لكنها توقفت عام 2011 نتيجة الحرب.

ولم يبقى من دور عرض السينما في ليبيا إلا التراب والألواح المُحطمة وصور إعلانات أفلام القديمة التي تغطي مقاعدها، بعد أن هجرها روادها نتيجة الأوضاع التي تمر بها هذه الدور.

وأوضح البيوضي، أن الهيئة عقدت اجتماعات مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شكلنا على إثرها لجنة متخصصة لمُتابعة ودراسة مراحل صيانة التي تتطلبها دور السينما في ليبيا والإجراءات اللازمة لذلك.

