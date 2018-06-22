عمار لطيف يدعو لاستثمار الانتصارات لتعزيز الصف

دعا أمين أحد قيادات نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عمار لطيف، قيادات القوات المسلحة والقوى الوطنية إلى استثمار الانتصارات لتعزيز الصف الوطني واستحداث خريطة سياسية جديدة تقود إلى بناء الدولة الديمقراطية، وتنهي العبث السياسي التي تقوده الأمم المتحدة من خلال خريطة المغالبة التي تسوق لها بالتعاون مع الاخوان وبدعم غربي قطري تركي.

وقال لطيف، ” أمس بنغازي، واليوم درنة والهلال، صدق تحليل الكثير من القوة الوطنية بوجوب الوقوف مع القوات المسلحة بوصفها هى القوة الوحيدة القادرة على حسم معركة الشعب الليبي مع أعداء الوطن ، بعد أن سرق بعض الاخوان المسلمون يشاركهم بعض العملاء أدعياء اليسار الليبي السلاح من أيدي الجيش وشكلو المليشيات وسرقوا ثروة الشعب الليبي وتحكموا في قوت الليبيين وسرقوا السلطة بتحالفهم مع الغرب الذي نصبهم حكاما في الصخيرات وغيرها، لقد كان الصوت الوطني ينادي الوطنيين باحتضان القوات المسلحة وينادي القوات المسلحة باحتضان الوطنيين وتشكيل أداة سياسية للقوات المسلحة تسد الفراغ السياسي والاعلامي الذي تستلزمه إدارة المعركة، لقد وقفنا دائما ضد أصوات النشاز والتشكيك، التي تقول بالفصل التعسفي والحاقد بين أفراد القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها المتمثلة في المشير خليفة حفتر، والإشادة بالجيش دون قيادته، وفق تقييم أعرج، يحكمه التاريخ، ويستند إلى الماضي، بمعزل عن واقع الوطن الذي وصل الحضيض”.

وتابع “اليوم وقد شكل انتصار الجيش على المتأسلمين وقطر وتركيا، بداية لروح معنوية عالية غطت الشارع الليبي، وزرعت فيه أملاً جديداً في استرداد بلاده نعود، فنكرر دعواتنا السابقة بضرورة سد الفجوة بين الوطنيين والجيش، وللعمل معا بشكل اكثر جدية وشفافية، فمن حق قيادة الجيش ان تشك في نوايا البعض مادام هؤلاء يقفون في صف واحد مع الاخوان ضد قيادة الجيش، ويتكلمون بنفس لغة الاسلامين ضد الجيش، ومن حق هؤلاء البعض الكلام في حق بعض قادة الجيش مادامت بعض وسائل اعلام الجيش وبعض قياداته يسئون لرموزهم وقبائلهم بسبب وبغيره”.

وأكد لطيف، على أن إرساء قواعد الثقة بين القوات العربية الليبية والقوى الوطنية والتعامل بشفافية وأكثر قربا، هو عمل في مصلحة الوطن وقطعا لحبال التشكيك التي يلفها الإخوان المسلمين هذه الأيام على رقاب قادة الجيش وبعض قيادات العمل الوطني، وقبائلهم، مشيرا إلى أنه على قيادات العمل الوطني أن لا تسمح للمتطفلين وطلاب السلطة والنفعين والمتاجرين بالبشر لإفساد هذا التلاحم بين أبناء الوطن.

وقال لطيف، “إنني انبه قيادة القوات المسلحة والقوى الوطنية الى وجوب استثمار هذه الانتصارات لتعزيز الصف الوطني واستحداث خريطة سياسية جديدة تقود الى بناء الدولة الديمقراطية، وتنهي العبث السياسي التي تقوده الامم المتحدة من خلال خريطة المغالبة التي تسوق لها بالتعاون مع الاخوان وبدعم غربي قطري تركي، لقد حان الوقت لنقول لا لدستور المغالبة، لا لانتخابات تحت حراب المليشيات لا لحكومات القناصل، إن هذا الانتصار يجعل الجيش أداة لضمان التحول الديموقراطي بالليبيين دون أى تدخل خارجي، فإن كتابة دستور جديد في ضوء ديموقراطي يكفله الجيش بعيدا عن حراب المليشيات شعاراً يجب أن يرفع، أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومصالحة وطنية بضمان الجيش شعاراً ننادي به، وتوحيد قيادة الجيش، وتشكيل مجلس عسكري وطني يضمن الاستمرار في القضاء على الارهاب شعار يجب أن يتحقق، فينبغي أن لا ينخدع الليبيين مرة أخرى ويسلموا رقاب الجيش لحكومة اخوانية عميلة ودستور اخواني معيب، تحت شعار خادع وكاذب“، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية