المتوسط:

عقد آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم، اجتماعًا اليوم الجمعة، مع آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجى المغربي لبحث آليات تشغيل المواقع الإنتاجية.

وناقش الاجتماع الذي جاء بناءًا على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تأمين عودة العاملين إلى مساكنهم وعملهم بمنطقة الهلال النفطي.

The post آمري «الهلال والمنشآت النفطيية» يبحثان آلية تشغيل المواقع الإنتاجية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية