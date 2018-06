الأعلى لمناطق حوض النفط يهنئ الجيش بتحرير الهلال النفطي

المتوسط _ محمد سيد

هنأ أهالي المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه “زلة – مرادة – اوجلة – جالو – اجخرة – تازربو – الكفرة “، انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية بتحرير الهلال النفطي من سراب إرهاب بنغازي، ويقايا قوات الإرهابي المدعو إبراهيم الجضران والعصابات التشادية.

وأكد المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه – في بيان، على مواصلة دعم الجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن.

