«البلدي خليج سدرة» يهنئ الشعب بتحرير الموانئ النفطية

المتوسط _ محمد سيد

هنأ المجلس البلدي خليج السدرة الشعب الليبي وأهالي خليج السدرة والقيادة العامة للقوات المسلحة والجيش بمناسبة تحرير الموانئ النفطية.

هذا وجدّد المجلس فى بيان دعوته لكل أبناء الوطن لتوحيد الصفوف خلف راية الوطن، والتضحية من أجل الحفاظ على استقراره وأمنه وسلامته.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة والقائد العام العميد أحمد المسماري قد أعلن ظهر الخميس؛ استعادة سيطرة القوات المسلحة على مينائي السدرة ورأس لانوف بالكامل، مؤكداً أن القوات المسلحة تطارد العدو باتجاه غرب البلاد.

وقال المسماري: إن القوات المسلحة كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما غنمت العديد من الآليات والأسلحة والذخائر بكميات كبيرة وأسرت العديد من المقاتلين.

