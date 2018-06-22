النقابة العامة للسادة الأشراف تبارك تحرير المواني النفطية

القبة 22 يونيو 2018 (وال)- باركت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا اليوم الجمعة، الانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات المسلحة العربية الليبية وآخرها تحرير المواني والمنشآت النفطية من أيدي المخربين والعابثين بمقدرات وقوت الشعب الليبي العظيم .

وقالت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا – في بيان رقم (9) لسنة 2018 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن “ما تم إنجازه من دحر للمليشيات والمرتزقة المأجورين في الهلال النفطي، يؤكد بالدليل الساطع مدى قوة وعزيمة أبناءنا في القوات المسلحة، ومدى كفاءة القادة العسكريين في المحاور وفي غرف العمليات؛ وهو ما يعطي الشعب الليبي دفعة قوية وثقة كاملة في قيادته في المؤسسة العسكرية” .

وأضافت النقابة أنه “من خلال هذا البيان نوجه رسالة للعالم أجمع؛ بأن الهلال النفطي والحقول والمنشآت النفطية في ليبيا ليس قوتاً للشعب الليبي فقط، وإنما هناك شركات نفطية عالمية كبرى شريكة معنا فيه بموجب اتفاقيات دولية ومعاهدات وامتيازات وعقود مؤمنة” .

وطالبت النقابة العامة للسادة الأشراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن، برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي سريعاً، وتزويده بما يحتاجه من أسلحة وعتاد وذخائر للقضاء على ما تبقى من فلول الإرهابيين لبسط الأمن والأمان في ليبيا .

ودعت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا قوات الجيش، بتوفير الحماية الكاملة ورفع القوة الأمنية القاهرة للمنشآت النفطية، حتى لا يطمع فيها أحد من جديد . (وال- القبة) ب ع/ ر ت

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