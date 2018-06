وزير الداخلية الإيطالي يصل طرابلس الإثنين المقبل

المتوسط:

أكدت مصادر مطلعة، لصحيفة المتوسط، وصول نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، إلى طرابلس الاثنين المقبل، في زيارة قصيرة تستغرق ساعات.

وكانت قد نشرت صحيفة «لاريبوبليكا»، أجندة الزيارة الخاطفة للمسؤول الإيطالي وهي تتضمن لقاءات في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ونائبه في المجلس، أحمد معيتيق، إضافة إلى وزير الداخلية، عارف الخوجة.

وكان قد أعلن سالفيني، في وقت سابق، أنّه سيكون قريبًا في طرابلس لبحث 3 ملفات رئيسة هي «قضية الهجرة، وتأكيد الصداقة بين البلدين والتعاون الاقتصادي للاستثمار في الطرق والبنية التحتية والمستشفيات».

