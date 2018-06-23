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” عميد المرج” يطالب بتقديم الدعم لمستشفي البلدية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط- جرجس فكري :

عقد مدير مستشفى المرج التعليمي، اجتماعاً مع عميد البلدية ومدير الإدارة المالية للحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري .

ووعد عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ بتذليل كافة العراقيل والمشاكل التي يُعاني منها المستشفى.

كما طالب عميد بلدية المرج تقديم الدعم والاستعانة بلجنة الأزمة في الظروف الصعبة .

وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري، ودعمه لا محدود للمستشفى.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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