منفذ راس جدير..حالة احتقان بين المسافرين نتيجة تعطل حركة المرور بالجانب التونسي

يشهد معبر راس جدير حالة من الاحتقان، نتيجة تعطل حركة عودة الليبيين من الجانب التونسي، وذلك بسبب عمليات اعتصام يقوم بها مواطنون تونسيون في منطقة بن قردان الحدودية.

وأكد مراسل بوابة افريقيا الإخبارية، أن حركة عودة المسافرين متوقفة في الجانب التونسي، وعدد كبير من العائلات الليبية تعبر عن استيائها من المعاملة، ومن طول فترات الانتظار التي تواصلت إلى عدة ساعات، بما في ذلك سيارات الأسعاف.

وأضاف مراسل البوابة أن عدد من المواطنين عبروا عن شديد غضبهم لما يحصل لهم من الجانب التونسي، والتي تحدث أمام أعين رجال الشرطة والجيش.

فيما أعرب مدير مكتب جوازات المنفذ عن استغرابه لهذه المعاملة والربط بين قرارت الدولة وسوء المعاملة التى تعرض له المواطن الليبى وخاصة العائلات.

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