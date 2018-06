“الأهلي بنغازي” ينعي “بوشعالة” شهيد معركة الموانئ النفطية

المتوسط- جرجس فكري:

أكد نادي الأهلي بنغازي، ” أنه يتقدم بأحر التعازي و المواساة إلى “آل بوشعالة” في استشهاد أبنهم ورياضي النادي الأهلي للقوة البدنية الشهيد عبد الله بوشعالة .

وأضاف نادي الأهلي بنغازي،” أن الشهيد كان يدافع عن قوت الليبيين في معركة تحرير الموانئ النفطية “.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة أبو القاسم حفتر، قد عقد اجتماعا مع عدد من قادة الجيش، إضافة إلى آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم، وعدد من قادة الجيش.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الاجتماع جاء عقب توجيه القائد العام بانطلاق عملية الاجتياح المقدس لتطهير منطقة خليج سرت من دنس الإرهاب.

