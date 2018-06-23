امداد طبي المؤقتة : يوصل هذه المواد الطبية إلى مدينة درنة

قال مسؤول الاعلام بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية إن فرع الجهاز بالبطنان قام امس الخميس وتحت حماية غرفه عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي بإيصال امداد طبي إلى الخدمات الصحية بمدينة درنه.

وأكد العربي نقلا عن مدير فرع جهاز الإمداد الطبي بالبطنان مفتاح نويجي، أن الشحنة تضمنت عقار انسولين و محاليل طبية، كما تمت زيارة المنطقة للاطلاع ومتابعه احتياجاتها لا ستقبال المرضي واجراء عمليات الولاده بمستشفي الهريش .

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