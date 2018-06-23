اجتماع موسع لتفعيل الأجهزة الأمنية بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي الليبي

وأكد العبيدي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن “آمر غرفة عمليات الموانئ النفطية العميد أحمد سالم عقد اجتماع موسع اليوم الجمعة 22 يونيو/حزيران، يهدف إلى إعادة تفعيل عمل الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمنطقة الهلال النفطي”.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلام الحربي أن “العميد أحمد سالم آمر غرفة عمليات الموانئ النفطية تطرق خلال الاجتماع مع مدير مكتب وكيل وزارة الصحة ورئيس غرفة عمليات الطوارئ ومدير مكتب العلاقات العامة بالوزارة ومدير مستشفى البريقة إلى استئناف تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة وإدخال شحنة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية إلى مستشفى بن جواد”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط خلال بيان صحفي في وقت سابق حالة الطوارئ ووقف عمليات شحن النفط الخام من مينائي رأس لانوف والسدرة، بدءا من يوم الخميس الماضي، بعد قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الميناءين، مما أدى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظفين كتدبير وقائي.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن عمليات الإغلاق التي قادها “الجضران” في الماضي كلفت الدولة الليبية عشرات المليارات من الدولارات.