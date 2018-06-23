منفذ أمساعد يصدر جملة تنبيهات للمسافرين الليبيين عبره..تعرف عليها

أخبار ليبيا 24

نبه مكتب الإعلام الأمني بمنفذ أمساعد المسافرين الليبيين عبره من الفئة العمرية (18-45 سنة) بضرورة التسجيل في كشوفات بلديات أمساعد، بئر الأشهب أو طبرق أو التسجيل في كشوفات الأجهزة الأمنية العاملة بمنفذ أمساعد البري و الحضور في الموعد المحدد للسفر.

وطلب المكتب عبر موقعه على الفيسبوك من المسافرين عدم إحضار جوازات سفرهم القديمة والتأكد من صلاحية جوازاتهم المستخدم حاليا ومن الصورة القديمة التي لا تعكس شخصية المسافر الحالية حتى لا يتم منعه من السفر.

كما نبه المسافرين الليبيين عبر المنفذ باتجاه مصر بأنه عليهم دفع مبلغ وقدره 120 جنيه مصري في الذهاب والإياب، وأنه يتوجب عليهم عن الوصول إلى مكان إقامتهم في مصر التسجيل في أقرب مكتب جوازات مصرية وذلك في مدة أقصاها أسبوع من وصولهم وإلا سيضطرون إلى دفع غرامة مالية في معبر السلوم البري وقدرها 350 جنيه مصري عن كل يوم تأخير بعد انقضاء مدة الأسبوع.

وشدد على المتزوجين من مواطنات مصريات أو من كانت أمهاتهم مصريات بإحضار عقد الجواز أو كتيب العائلة أو جواز سفرها، وأن على الأولاد الذين أمهاتهم مصريات إحضار شهادة الميلاد برفقتهم إذا لزم الأمر .

الجدير بالذكر أنه يتوجب على المواطنين الليبيين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 و الـ45 سنة والراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية التسجيل في كشوفات خاصة لدى بلديات أمساعد وبئر الأشهب وطبرق وانتظار ظهور أسمائهم في الكشوفات اليومية التي تصدرها مديرية أمن منفذ أمساعد والتي تصدر بشكل دوري في الصفحة الرسمية للمديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

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