المتوسط:

أكد مصدر عسكري لــ( المتوسط)، ” إن المجموعات المسلحة والإرهابية التي يقودها إبراهيم الجضران، تمكنت من أسر ما يقرب من 14.

وأضاف المصدر،” إن قوات إبراهيم الجضران قامت باقتياد الأسرى معه أثناء فراره من ميناءي السدرة ورأس لأنوف صباح الخميس مع تقدم القوات المسلحة واستعادة السيطرة على الهلال النفطي”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة أبو القاسم حفتر، قد عقد اجتماعا مع عدد من قادة الجيش، إضافة إلى آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم، وعدد من قادة الجيش.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الاجتماع جاء عقب توجيه القائد العام بانطلاق عملية الاجتياح المقدس لتطهير منطقة خليج سرت من دنس الإرهاب.

The post مصدر عسكري لـ( المتوسط) : قوات الجضران تمكنت من أسر 14جنديا أثناء فرارها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية