باحث تونسي:الجيش الليبي سيحسم المعركة بتوافق إقليمي ودولي

أكد الباحث التونسي المختص في الشأن الليبي رافع الطبيب أن المستجدّات التي تشهدها ليبيا خلال هذه الفترة, وعلى رأسها تحرير الموانئ النفطية والإنتصارات العسكرية في درنة, تعدّ بداية جيّدة لتعافي الجيش.

وأضاف الطبيب, في حديث ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة 22 جوان 2018, أن الجيش الليبي, ومنذ إطلاق عملية الكرامة من حوالي أربع سنوات, يخوض حربا على عدّة جبهات, وفي الوقت ذاته يعكف على بناء المؤسسة العسكرية.

وتابع الباحث التونسي بأن الجيش الليبي جيش نظامي تمكّن في الان ذاته من ربح معركة حرب عصابات داخل مدينة, وتنفيذ عملية عسكرية في مناطق مفتوحة في الهلال النفطي دون خسائر جسيمة, الأمر الذي يعدّ إنجازا هاما للمؤسسة العسكرية.

كما اعتبر الطبيب أن الجيش الليبي تمكّن من كسب اعتراف دولي كجيش يحارب المجموعات الإرهابية, وهو اعتراف, وإن كان مواربا, فرضته الوقائع الميدانية.

ولفت إلى أن الجيش الليبي نجح في فرض الإعتراف الدولي به, بالرغم من أن هذا الإعتراف لم يترجم واقعيا بفتح المجال لرفع حظر السلاح على المؤسسة العسكرية.

وفي سياق متصل, قال رافع الطبيب إنه في وقت كان فيه الرئيس السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران بصدد حرق مقدرات الشعب الليبي كانت بعض الأطراف في طرابلس تستقبل مبعوثين عن هذا الأخير, وتحاول فرض اتفاقات ترمي إلى إبعاد الجيش عن مناطق الهلال النفطي, ولو أدّى ذلك إلى وضع اليد في اليد مع مجموعات موصوفة بأنها إرهابية.

وشدّد محدّثنا على أن هذا الأمر يطرح إشكالا في ليبيا لأنه لم يتمّ الفصل بين المجموعات الإرهابية والطيف السياسي, وهو ما يترجم فعليا بنوع من التناغم بين هذه المجموعات.

وأوضح أن الإعتداء على مقدرات الشعب الليبي يعقّد الأزمة, ويطرح تساؤلات حول مدى جدّية بعض المسؤولين في المنطقة الغربية إزاء الوضع الإجتماعي المتفجّر الذي تشهده البلاد.

ولاحظ الباحث التونسي أن التخوّف الكبير اليوم من أن تستغلّ بعض المجموعات الإرهابية بالمنطقة الغربية حالة التمدّد العمليّاتي للجيش وانتشاره في العديد من المناطق الشاسعة لضرب استقرار العاصمة طرابلس بهدف إرباك المشهد ووضع عقبة أساسية أمام المسار السياسي.

وأكد الطبيب أنه في قراءة المجموعات انفة الذكر تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفّافة في يعني اليا نهاية دورها الإقليمي وتوجيه أصابع الإتهام لأبرز القيادات المليشاوية المحسوبة عليها من قبل العدالة المحلية والدولية.

وأوضح أن المجموعات المذكورة متخوّفة من انتصار الجيش والنظام الجماهيري, ولذلك هي تسعى إلى لعب دور أساسي يتمثّل في تعطيل الإنتخابات لتأبيد حالة الفوضى.

وعن تداعيات المستجدّات التي تشهدها الساحة الليبية على الجارة تونس, أكد الطبيب أن وجود سلطة وجيش موحّدين في ليبيا هو أكبر مكسب لبلاده, مستدركا في المقابل أن أهم المليشيات المعادية للحلّ السياسي موجودة في طرابلس, ويتوقّع أن تلعب هذه المليشيات دورا سلبيا قد يهدّد الأمن القومي لتونس.

في المقابل, شدّد الطبيب على أن تلك المليشيات ذاهبة إلى زوال وهزيمة ساحقة, موضحا أن الأزمة في طريقها إلى الحلّ بتنظيم انتخابات وحسم الجيش المعركة بتوافق ودعم اقليمي ودولي, وخاصة بقبول دول الجوار.

وعن إمكانية دخول الجيش طرابلس, قال الطبيب إن هناك توازن قوى لأن المعركة بالعاصمة مرتبطة بمدى التوافق بين الجيش وبعض المجاميع السياسية والعسكرية داخل مصراتة.

وأضاف أن إعادة توحيد الجيش هو الضربة القاضية لكلّ قيادة مليشاوية تسعى إلى وضع اليد على طرابلس.

الباحث التونسي اعتبر كذلك, في الحديث الذي أدلى به ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أن ليبيا تتّجه نحو التوافق حول توحيد الجيش وتوسيع المشاركة السياسية في الإنتخابات المقبلة وتفعيل مصالحات إجتماعية وطيّ صفحات التهجير, بالرغم من وجود بعض النقاط السوداء, وأبرزها تردّي الوضعين الإجتماعي والإقتصادي ومحاولة بعض المجاميع السياسية التي تعتبر أن لا مستقبل سياسي لها عرقلة تنظيم الإنتخابات وتحالفها مع الإرهاب.

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