حمزة التريكي : ” الجضران ” يتواجد بمصراتة في ضيافة ” دامونه”

كشف الناشط السياسي من مصراتة ” حمزة التريكي “، خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن تواجد المدعو ” إبراهيم الجضران ” في ضيافة المدعو ” مخلوف دامونه ” داخل مدينة مصراتة.

وطالب ” التريكي ” ،”دامونة” بعد إقحام مصراتة ا في هذه الصراعات، مطالباً بإبعاد من وصفه بالسارق في إشارة للجضران .

وكان مصدر عسكري قد أكد لـ( المتوسط)، بأن فلول العصابات المسلحة التابعة لميليشيات إبراهيم الجضران تحاول فتح طرق للهروب من الجيش الوطني الليبي عبر منطقتي أم القنديـل وجنوب النوفلية، خلال عمليات الملاحقة التي تنفذها القوات المسلحة الليبية للعناصر الإرهابية بمنطقة الهلال النفطي.

