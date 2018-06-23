برسم “الوجه المشرق للدبلوماسي الليبي”..خارجية الوفاق توضح ملابسات قضية “كوكايين فاليتا”

أخبار ليبيا 24

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أن يكون أحد دبلوماسييها أو موظفيها متورطا في قضية المتاجرة بالكوكايين التي أعلنت عنها السلطات المالطية الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في توضيح عبر مكتبها الإعلامي أنها تستنكر ما وصفته بالتوظيف السيئ للخبر، مؤكدة أن الشخص المذكور “ليس دبلوماسيا وليس موظفا بوزارة الخارجية الليبية وإنما يعمل حارسا بغفارة السفارة بعقد محلي منذ سبع سنوات”، وشددت على أنه تم إنهاء خدماته دون ذكر تاريخ الإنهاء.

وأضافت “الشخص المتهم هو مواطن يحمل الجنسية المالطية و مقيم إقامة اعتيادية بمالطا منذ أكثر من عقدين من الزمن و بالتالي فهو يخضع للقانون المالطي كسائر المواطنين المالطيين والمعني ومن معه تم ضبطه ومن معه من السلطات المالطية واطلاق سراحه بكفالة وما زالت القضية أمام القضاء المالطي”.

وتابعت “تم مخاطبة السلطات المالطية بشأن ما أوردته وسائل الإعلام المالطية من ادعاء بأن المعني موظف دبلوماسي و هذا غير صحيح وعدم إشارة الصحف إلى حقيقة أن المعني مواطن مالطي يحمل الجنسية المالطية” .

وشددت على ما وصفته بـ”الوجه المشرق للدبلوماسي الليبي”، مبينة أنها لا تتهاون مع أي محاولة للمساس بصورة الدبلوماسي الليبي خصوصا وبالأخلاق الليبية عموما “.

وأتهمت وسائل الإعلام بالذهاب نحو البحث عن التشويق والاثارة، وأنه كان على “وسائل الإعلام التي سارعت لتناقل الخبر تحري الصدق و الموضوعية احتراماً لشرف الكلمة و احتراماً لعقول قرائها” .

الجدير بالذكر أن موقع (مالتا تايمز) كان قد نشر تقريرا قال فيه أن السلطات المالطية أفرج بكفالة عن ثلاثة متهمين بتجارة الكوكايين وغسيل الأموال بينهم ليبيين أحدهم موظف في السفارة الليبية بعد توقيفهم يوم الخميس.

وأضاف الموقع في تقريره الذي ترجمته أخبار ليبيا 24 أن موظفا بالسفارة الليبية في مالطا يدعى النجار أسامة سليمان من منطقة غرغور وشخص ليبي أخر يدعى بلقاسم خليفة أبو القاسم المغيربي ومواطن مالطي يدعى تريستان كايل بيسان دفعوا ببرأتهم من تهمة تهريب المخدرات وحيازة الكوكايين في ظروف تشير إلى أن العقار المحظور لم يكن للاستخدام الشخصي.

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