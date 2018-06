المتوسط:

كشف مصدر لــ( المتوسط)، عن قصف جوي يستهدف قلعة السدادة التي تتخذها سرايا بنغازي المتطرفة مقرا لها في منطقة السدادة شمال شرق مدينة بني وليد.

وكانت قوات إبراهيم الجضران والجماعات المتطرفة المتعاونة معه ومنها سرايا بنغازي قد فرت من معركتها مع الجيش الليبي في معركة تحرير الموانئ النفطية.

