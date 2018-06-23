"بوجنوب" يحث المعلمين والطلبة على إنجاح امتحانات الشهادات العامة

قال مسئول قطاع التربية والتعليم ببلدية “علي بوجنـوب” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الأخبارية” بأنه قد طالب جميع الطلبة والطالبات المتقدمون لامتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية لهذه السنة بكامل الحرص على إتباع التعليمات الخاصة والمتبعة في كل سنة بشأن التحضير والاستعداد لامتحانات الشهادة متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح..

وأضاف “بوجنوب” في تصريحه موجهاً كلمته للمعلمين والمعلمات ورؤساء لجان الامتحانات الفرعية بالقطاع بأنهم ملزمون بالوصول إلى الهدف المرجو وهو نجاح هذه العملية الفحصية دون حدوث أي خروقات ، وذلك حتى يتوج مجهود الطلبة بكل يسر ، مشيراً إلى أنه سوف يتابع سير الامتحانات بشكل شخصي وفقاً للإجراءات الخاصة بمتابعة سير هذه العملية..

يذكر أنه سوف تنطلق السبت القادم 30 يونيو في كل المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة امتحانات الشهادة الإعدادية ومن ثم يتبعها في 14 يوليو انطلاق امتحانات الشهادة العامة الثانوية.

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