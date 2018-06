مصدر لــ( المتوسط) : تحليق طائرة بدون طيار فوق طرابلس

المتوسط:

كشف مصدر لـ( المتوسط)، عن تحليق طائرة بدون طيار فوق طرابلس لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف المصدر،” إن تحليق الطائرة تسبب لضجيج و انزعاج السكان وقلقهم من نتائج هذا المسح الليلي”.

وكان موقع “ذا درايف” الأمريكي، قد نشر تقريرًا رصدته وترجمته صحيفة المتوسط، اليوم الخميس، يؤكد أن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية قد انتقلت بشكل كامل إلى استخدام أحدث نموذج معدل من طائرات (دي هافيلاند كندا داش 8 أس) لمهمات مراقبة ثابتة معينة رصينة فوق سماء ليبيا منذ خروج اثنين من طائرات التجسس الغامضة الأخرى عن الخدمة.

وبحسب التقرير فقد أصبحت واحدة على الأقل من هذه الطائرات ذات تواجد منتظم في سماء ليبيا جتي الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يواصل المشغلون الأمريكيون الخاصون بمطاردة سرية للإرهابيين، بما في ذلك الأفراد الذين لهم صلة بهجوم بنغازي عام 2012، ووفقا لأحدث طلب ميزانية للجيش الأمريكي للسنة المالية 2019، والذي صدر في فبراير 2018 ، فإن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تشغل على الأقل على اثنين طراز (داش 8 أس) ذات المحرك المزدوج كجزء من أسطول من الطائرات المعروفة باسم المنصات التكتيكية متعددة المهام المحمولة جوا.

