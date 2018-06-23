الأمنية الأولى تبارك للجيش انتصاراته في خليج سرت

البيضاء-العنوان

قدّم مدير المنطقة الأمنية الأولى التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة التهنئة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة ضد الجماعات الغازية لمنطقة الهلال النفطي.

وأكد العقيد ميلود جواد سليمان في رسالة وجهها بالمناسبة إلى القائد العام على أن المنطقة الأمنية الأولى رهن الإشارة لتعزيز عناصرها المتواجدة بالمنطقة حاليا لتقديم المساعدة والعون للقوات المسلحة متى طلب منها ذلك، ووفقا لأية خطط أو تحوطات أمنية تصدر من بشأنها تعليمات القيادة العامة للجيش أو وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة.

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