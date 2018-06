مدير أمن طبرق : المنطقة الأمنية الأولى رهن إشارة للقوات المسلحة

المتوسط:

أكد مدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد سليمان، ” أن المنطقة الأمنية الأولى رهن الإشارة لتعزيز عناصرها المتواجدة بالمنطقة حاليا لتقديم المساعدة والعون للقوات المسلحة متى طلب منها ذلك”.

وأضاف سليمان، ” إن عناصر الأمن رهن أي خطط أو تحوطات أمنية تصدر من بشأنها تعليمات القيادة العامة للجيش أو وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة”.

ووجه مدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد سليمان الشكر للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة ضد الجماعات الغازية لمنطقة الهلال النفطي.

