المتوسط:

أصدرت منظمة العفو الدولية، تقرير تحزيري من مساعي حكومة الوفاق الوطني الليبية لدمج قوة الردع، ضمن قطاع الأمن الليبي.

وقالت المنظمة، “إن جهود حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى دمج الميليشيات والجماعات المسلحة في قطاع الأمن يجب ألا تغفل سجل الجماعات المسلحة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان””.

وأكملت المنظمة،” إن محاولة حكومة الوفاق الوطني الأخيرة لإدماج قوة “الردع”، وهي إحدى الميليشيات، على جدول الرواتب الحكومية في قوات الأمن الموحدة، سيُمكِّنها من ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، قد ضم ميليشيا قوة الردع الخاصة إلى جهاز جديد أطلق عليه جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والتطرف.

The post ” العفو الدولية” تحذر من مساعي ” الوفاق ” لدمج قوة الردع في قطاع الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية