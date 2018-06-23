لماذا حذرت “العفو الدولية”  “حكومة الوفاق ” من دمج قوة الردع في قطاع الأمن؟

حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها من مساعي حكومة الوفاق الوطني دمج قوة الردع، ضمن قطاع الأمن الليبي.

وقالت المنظمة، “إن جهود حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى دمج الميليشيات والجماعات المسلحة في قطاع الأمن يجب ألا تغفل سجل الجماعات المسلحة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان””.

ونبهت المنظمة، إلى ” أن محاولة حكومة الوفاق الوطني الأخيرة لإدماج قوة “الردع”، وهي إحدى الميليشيات، على جدول الرواتب الحكومية في قوات الأمن الموحدة، سيُمكِّنها من ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، قد ضم ميليشيا قوة الردع الخاصة إلى جهاز جديد أطلق عليه جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والتطرف.

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