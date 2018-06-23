مصادر : الجضران يصل إلى مصراتة رفقة أبوزيان

وصل آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران رفقة مجموعة صغيرة من قواته الى مدينة مصراتة فجر الجمعة قادما من الموانئ النفطية التي خسرها الخميس بعد معركة خاطفة مع قوات الجيش وذلك بعد تفريقه لقواته فى مناطق القداحية ووادي زمزم جنوب سرت وشرق بن وليد .

وبحسب مصادر أمنية تحدثت لصحيفة المرصد ، الجمعة من مصراتة فقد وصل جضران الى منطقة زريق في شمالي مصراتة ( طريق البحر ) وحلّ لدى آمر حرس المؤتمر العام سابقاً مخلوف دمونة يرافقه القيادي بالجماعة المقاتلة التهامي بوزيان وكيل وزارة الدفاع السابق ، مساعد خالد الشريف .

وأكدت ذات المصادر أن جضران تواجد الجمعة في استراحة دمونه بمنطقة زريق وعقد اجتماعا حضره عدة أفراد منتمين لجماعات مسلحة موالية لدار الإفتاء والمؤتمر منهم عبدالحميد عفط القيادي بعملية البنيان المرصوص .

وعلى إثره ، تلقى دمونة بحسب المصادر تهديدات من قبل بعض ذوي ضحايا ” عملية الشروق ” الذين قتلوا في مواجهة جضران سنة 2014 والتي تسبب خلالها المتصارعون في دمار هائل بالمرافق النفطية وقد تسبب وجوده في مصراتة احتقانا بين هؤلاء الأهالي .

وبعد هذه التهديدات تم نقل جضران على وجه السرعة إلى استراحة يملكها عفط في جنوب مصراتة والذي يعد أيضاً من القيادات الموالية للمؤتمر العام ودار الإفتاء فيما انتشرت قواته في وديان جنوب سرت والمناطق المتاخمة للحدود الإدارية لمدينة بن وليد.

وقالت مصادر متطابقة إن التهامي بوزيان الذي انسحب مع جضران من الموانئ النفطية ، قد شارك في هجوم خميس ليلة العيد على المنطقة وماتلاه من خسائر فادحة في الأموال والأرواح وذلك من خلال قيادته لمسلحين يأتمرون بأمره من كتيبة الفاروق المتطرفة التي أسسها سنة 2012 .

ويعد التهامي أحد أهم القادة المتطرفين في مصراتة والداعمين لوجستياً وعسكرياً لمجالس الشورى وسرايا الدفاع ويعد أيضاً من المحسوبين على مجلس الحكماء بقيادة إبراهيم بن غشير كما ساهم من خلال موقعه ونفوذه في وزارة الدفاع حتى سنة 2015 من مد جماعات الدروع وأنصار الشريعة بالعتاد والسيارات التي قال خالد الشريف انها أُرسلت للمتطرفين بالخطأ .

وكان مجلس النواب قد أدرج اسم التهامي ابوزيان على ” لائحته للأفراد والجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة المرتبطة بقطر ” والتي أصدرها في 11 يونيو 2017 بصفته مؤسساً لسرايا الفاروق التي كانت مظلة انبثق من منها عدة قادة تقلدوا مهام في تنظيم القاعدة وداعش وبعضهم لقي مصرعه في سرت خلال الموجهات مع قوات البنيان المرصوص وغارات سلاح الجو الأمريكي .

المصدر: المرصد

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