"المستقبل" و"المرصد الدولي" ينظمان ندوة حول المصالحة الوطنية

تنظم حركة المستقبل الليبية والمرصد الدولي للتحولات السياسية الخميس القادم بتونس ندوة وطنية تحت شعار “أي مصالحة وطنية نريد”.

وخصصت لهذه الندوة وفق اللجنة المنظمة عددا من المحاور التي سيبحث فيها المشاركون من خلال أوراق عمل تقدم خلال ايام الندوة منها التحولات السياسية في العالم وآليات البحث عن الاستقرار السياسي، وآليات المصالحة في التجارب المقارنة منها التجربة المغربية والجزائرية واللبنانية والتونسية.

كما تتناول الندوة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام دور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة السلام والتنمية والواقع الليبي في ظل الرهانات الجيوسياسية.

كما سيتم بالبحث والنقاش سبل المقاربة لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

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