سياسية إيطالية تطالب بفرض حصار بحري أمام السواحل الليبية .

قالت زعيمة حزب التحالف الوطني” إخوة إيطاليا” “جورجيا ميلوني” إن على رئيس الحكومة “جوزيبي كونتي” التوجه إلى الاتحاد الأوروبي لطلب فرض حصار بحري أمام السواحل الليبية حسبما نقلت عتها وكالة “آكي” الإيطالية الجمعة .

وأضافت السياسية الايطالية ” ميلوني” في تصريحات متلفزة أنه يجب إقامة نقاط ساخنة في أفريقيا، لنقرر هناك من الذي يحق له في أن يتم توزيعه على الدول الأوروبية السبع والعشرين”.

وفي ردها على السؤال عما إذا كان هذا يعد عملا عدائيا تجاه ليبيا ردت ميلوني بالقول ” إن إرسال ستمائة ألف مهاجر إلى ايطاليا على مدى ست سنوات، يعد عملا عدائيا أيضا” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية