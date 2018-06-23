أول مسؤول إيطالي في الحكومـة الجديدة يصل الاثنين إلى طرابلس

يعتزم نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الاثنين، زيارة طرابلس لبحث ملف الهجرة غير القانونية مع مسؤولي حكومة الوفاق.

وذكرت، أكي الإيطالية للأنباء، السبت، أن زيارة سالفيني، إلى طرابلس ستكون سريعة وهي الأولى لمسؤول إيطالي في الحكومة الجديدة، موضحة أنه سيجري لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وعدد من مسؤولي حكومة الوفاق.

وكان سالفيني أشار في وقت سابق أن زيارته إلى ليبيا لن تقتصر على مناقشة ملف الهجرة وقوارب المهاجرين، بل ستشمل بحث الشراكة الاقتصادية والاستثمار في إنشاء الطرق، والبنية التحتية، والمستشفيات بين روما وطرابلس.

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