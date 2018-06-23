الثني يتابع عمل وزارة الصحة في درنة وخليج سرت

ناقش رئيس مجلس وزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مع وزارة الصحة عمل الوزارة في درنة وخليج سرت.

وبينت الحكومة المؤقتة على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، شمل مناقشة نتائج عمل الفرق الطبية في مناطق الاشتباكات وسير العمل بوزارة الصحة وعملها على توفير كافة الاحتياجات الطبية لمدن درنة وخليج سرت.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، على حجم العمل الذي تقدمه وزارة الصحة على مختلف الأصعدة، مثمناً دور كافة العاملين في القطاع

داعياً إلى بذل المزيد من العمل للارتقاء بالقطاع وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، مؤكدًا أنه سيعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل الوزارة لتقديمها أفضل الخدمات.

من جهته، وجه وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب، كافة مدراء المستشفيات التعليمية والعامة والتخصصية والقروية القريبة والمحيطة بخليج سرت بعدم مغادرة مقار أعمالهم واستمرارهم في رفع حالة التأهب والتواجد طيلة الـ 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة وتزويدها بالتقارير حول سير عملها.

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