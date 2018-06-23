إنقاذ 94 مهاجرا وانتشال 5 جثث شمال القره بوللي

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل البحرية، الجمعة، 94 مهاجرا غير قانوني، بينهم 3 أطفال، و9 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك، وانتشال 5 جثت من البحر.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريح للرائد، إن المهاجرين ينتمون لجنسيات مختلفة من السودان، ونيجيريا، وتشاد، ومصر، مشيرا إلى أنهم كانوا بحالة سيئة؛ نتيجة تمزّق قاربهم، وتسرب المياه إليه، وسقوط بعضهم في البحر.

وأضاف قاسم، أن المهاجرين نقلوا إلى مركز إيواء سوق الخميس بعد تلقيهم المساعدة الإنسانية، والطبية، لافتا إلى أن الجثث لاتزال منتشرة رغم مخاطبة الجهات المعنية بمنطقة الخمس.

يشار إلى أن عملية الإنقاذ كانت على بعد 15 ميلا شمال منطقة القره بوللي، وهي ثاني عملية إنقاذ لمهاجرين قبالة السواحل الليبية في الجمعة.

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