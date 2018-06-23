إنقاذ 237 مهاجر إفريقي قبالة سواحل القره بوللي غرب ليبيا

نجحت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، أمس الخميس، في إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي، من بينهم ثلاث نساء وطفلين واثنين مصابين، كانوا على متن قاربين مطاطيين شمال سواحل القره بوللي غرب البلاد.

وذكرت القوات البحرية الليبية، أن 169 مهاجرا من هؤلاء المهاجرين كانوا من الجنسية السودانية، والبقية كانوا من 11 جنسية إفريقية مختلفة، مبينا أن القارب الأول كان على بُعد 20 ميلا والثاني كان على بُعد 36 ميلا شمال منطقة القره بوللي شرق العاصمة طرابلس.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة، إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والثقافة البحرية على صفحته في “فيسبوك”.

وكانت الدوريات التابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، قد أنقذت منذ الإثنين الماضي 717 مهاجر غير شرعي، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتشال عدد من الجثث، قبالة السواحل الغربية لليبيا.

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، ولازالت تشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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