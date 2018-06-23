أيوب قاسم: ليس من مهامنا انتشال الجثث

قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، السبت، إن العراقيل التي تواجه فرق الإنقاذ، هي الجثث المنتشلة، وليس من مهام البحرية انتشالها.

وعزا العميد قاسم بقاء الجثث على الأرصفة في نقاط الانقاذ، إلى “تنصل الجهات المسؤولة من أداء مهامها”، مبينا أنها من اختصاص جهات أمنية، مثل الشرطة، والنيابة، وجهات إنسانية كالهلال الأحمر، والمنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن نتائج تركها بالعشرات على الشواطئ، والأرصفة البحرية لها عواقب “كارثية بيئية وصحية” على المواطنين.

وأضاف قاسم أن دوريات الحرس تعاني قلة الإمكانيات، وعدم الاهتمام من المسؤولين، و”التشويه المتعمد والجحود من قبل المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الأممية المعنية بملف الهجرة.

وأكد الناطق باسم البحرية أن أفراد الدوريات يعملون في ظروف “خطرة وصعبة دون وسائل الحماية الشخصية، أو الوسائل المساعدة”، داعيا المسؤولين إلى الاهتمام بفرق الإنقاذ ماديا، ومعنويا، ومنحهم تأمينا صحيا؛ لأن “عملهم يمتد أحيانا لعدة أيام متواصلة”.

يذكر أن حرس السواحل انتشل، الأسبوع المنصرم، عشرين جثة قبالة السواحل الليبية غرب طرابلس.

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