المتوسط- جرجس فكري:

أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني،وصول ليزرون بودول مراسلة قناة فرنسا الأولى في زيارة إعلامية معلنة لليبيا.

و قامت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية بترتيب و تنسيق جولة لها في أروقة قلعة السرايا الحمراء و شوارع و أزقة المدينة القديمة.

وأكدت الإدارة، إنها استضافت الصحفية الفرنسية على مأدبة غداء على شرفها وليمة كسكسي ليبي بداخل قلعة السرايا الحمراء على إطلالة ميناء العاصمة طرابلس البحري و بعدها تجولت في معرض خاص بفاقدي السمع و البصر و ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مناشط مؤسسات المجتمع المدني و التقت بعض السيدات و الفتيات الليبيات و رؤساء و مسئولي و نشطاء منظمات المجتمع المدني و محبي و نشطاء الثقافة و الإعلام في ليبيا.

كما قام مدير إدارة الإعلام الخارجي احمد عمر الأربد بإهداء مجموعة كتب من الإصدارات و المؤلفات الليبية للصحفية الفرنسية و قدم لها شرح وافي عن العلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين الصديقين ليبيا و فرنسا التي ترجع لعقود طويلة بالإضافة إلى استعراض رؤية و موقف الشعب الليبي من مسألة الهجرة غير الشرعية و تأمين الحدود الليبية و مسألة المصالحة الوطنية و الاستحقاق القادم الوطني الديمقراطي الهام الانتخابات و جهود الحكومة الليبية و جهود و إرادة و رغبة كل الليبيين في محاربة الإرهاب و التطرف بدون تردد ، و أكد للصحفية الفرنسية أن لا مكان للإرهاب بين الليبيين و أن الإرهاب ليس له حاضنة شعبية في ليبيا بتاتا و أن ليبيا ستظل موحدة و ذات سيادة و تجمع كل الليبيين بدون استثناء أو إقصاء لأحد .

The post “خارجية الوفاق” تحتفل بزيارة مراسلة قناة فرنسا الأولي إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية