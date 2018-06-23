مستشفى اجدابيايستقبل 18 قتيلا و3 جرحى من قوات حفتر جراء اشتباكات أمس

أعلن مستشفى الشهيد امحمد المقريف باجدابيا، عن استقباله لـ18 قتيلا وثلاثة جرحى من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت أمس الخميس في منطقتي السدرة ورأس لانوف بالهلال النفطي.

وتجددت صباح الخميس الماضي المعارك في منطقتي السدرة ورأس لانوف، بين قوات جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران وقوات حفتر، بعد أن أعلن الأخير سيطرتهم على منطقة الهلال النفطي بالكامل.

وبسطت قوات حفتر سيطرتها على المنطقة بعد انسحاب قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة الجضران، من مواقعها بمنطقة الهلال النفطي لكثافة القصف الجوي من قبل طائرات مسيّرة من الإمارات على تلك المناطق.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري، عن “تثبيت” السيطرة على مناطق الهلال النفطي بالكامل، على حد قوله.

وشنت قوات حرس المنشآت النفطية، في 14 يونيو الجاري هجوما على الموانئ النفطية، بهدف السيطرة عليها وتحريرها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على منطقة الهلال النفطي منذ سبتمبر 2016.

وسيطرت قوات الجضران على الميناءين النفطيين، ودحرت قوات حفتر، بعد اشتباكات المسلحة خلفت قتلى وجرحى بينهم مدنيين، إضافة إلى اشتعال النيران في خزني نفط في ميناء رأس لانوف النفطي مما تسبب في خسائر مالية للدولة.

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