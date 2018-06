المتوسط:

يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الدولة الليبية في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارج أوبك اليوم بالعاصمة النمساوية “فيينا” ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العادي رقم 174 لمنظمة الأوبك.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، خلال تصريحات سابقة له،” أن المؤسسة الوطنيّة للنفط تطمح في زيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب وضع برنامج دقيق للعمل والاستثمار”.

وأكمل صنع الله،” أن ليبيا تقوم باستهداف جميع أسواق الاستثمار من أجل دعم أكبر لهذه الإستراتيجية”.

The post ” الوطنية للنفط” تشارك الاجتماع الوزاري بمنظمة ( أوبك) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية