انتشال 36 جثة لمهاجرين من شواطئ متفرقة من ليبيا

انتشلت فرق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، منذ يوم الإثنين الماضي، 35 جثة لمهاجرين غير شرعيين من أماكن متفرقة من الشواطئ الغربية للبلاد، وجثة أخرى من شاطئ منطقة دريانة شرق بنغازي.

وأعلن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر فرع الخمس، الخميس، عن انتشال 15 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين من شاطئ منطقة سيلين بالمدينة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للفرع.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قام فريق إدارة وانتشال الجثث بالهلال الأحمر فرع طرابلس، بانتشال عدد 5 جثث ترجع لمهاجرين غير قانونيين من شاطئ منطقة الماية بجنزور غرب العاصمة، وفي اليوم التالي انتشل فريق إدارة وانتشال الجثث أيضا 5 جثث أخرى من شواطئ المنطقة ذاتها.

وانتشل فريق إدارة وانتشال الجثث بفرع طرابلس يوم الأربعاء الماضي، جثة واحد لمهاجر غير شرعي من شاطئ منطقة تاجوراء شرق العاصمة، وذلك بمساعدة السلطات المحلية بالمنطقة، وفي يوم الإثنين الماضي انتشل فريق إدارة وانتشال الجثث 5 جثث لمهاجرين من رصيف قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس.

كما أكد فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، انتشال عدد أربع جثث مجهولة الهوية يرجح أنها لمهاجرين غير شرعيين من ميناء مرسى ديلة بالمدينة غرب البلاد.

في حين، أعلن الهلال الأحمر فرع توكرة، عن انتشال جثة لمهاجر غير شرعي من شاطئ منطقة دريانة شرق مدينة بنغازي، موضحا أن الجثة نقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي.

وكانت الدوريات التابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، قد أنقذت منذ يوم الإثنين الماضي 954 مهاجر غير شرعي، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتشال عدد من الجثث، قبالة السواحل الغربية لليبيا.

يذكر أن ليبيا تعد البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، ولازالت تشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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