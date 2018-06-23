اشويقي يدعو العاملين بشركتي رأس لانوفوف والهروج إلى استئناف أعمالهم

دعا رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز عبدالله اشويقي، العاملين بشركتي رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز والهروج للعمليات النفطية، إلى استئناف أعمالهم بعد أن تم تأمين مواقع عمليات الشركتين.

وبارك اشويقي في تسجيل مصور تابعته قناة ليبيا، الانتصارات التي حققها الجيش في خليج سرت.

كما بين رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز، أن الإصابات التي لحقت بالخزانات كانت من جهة الغرب، ما يؤكد أن العصابات المعتدية هي من تعمدت إصابتها، مبيناً أن الجيش حرص خلال عملية التحرير على عدم إصابة خزانات النفط والمناطق السكنية والمنشآت الأخرى.

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