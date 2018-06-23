الثني يبحث الوضع في درنة والهلال النفطي

ناقش رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال اجتماع موسع عقده بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وزارة الصحة عمل الوزارة في درنة والهلال النفطي ومدى الاستعداد والاستجابة خلال الأحداث الجارية حاليا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الاجتماع ضم وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير عمل الوزارة الدكتور سعد عقوب ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي وبحضور كلا من مدير الإدارة المالية وإدارة التفتيش وعدد من رؤساء الأقسام بوزارة الصحة.

وبحث الاجتماع مع نتائج عمل الفرق الطبية في مناطق الاشتباكات وسير العمل بوزارة الصحة وعملها خلال هذه الأيام على توفير كافة الاحتياجات الطبية لمدن درنة والهلال النفطي لما يجري فيهما من أحداث.

وطالب الثني ببذل المزيد من العمل للارتقاء بالقطاع وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، مؤكدا أنه سيعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل الوزارة لتقديمها أفضل الخدمات.

من جانبه أصدر عقوب تعليماته بالتنبيه على كافة مدراء المستشفيات التعليمية والعامة والتخصصية والقروية القريبة والمحيطة بالهلال النفطي بعدم مغادرة مقار أعمالهم واستمرارهم في رفع حالة التأهب والتواجد طيلة الـ 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة وتزويدها بالتقارير حول سير عملها.

وشدد وكيل عام وزارة الصحة على مدير إدارة الخدمات الصحية درنة بسرعة افتتاح كافة المرافق الصحية والمراكز الصحية بالمناطق التي يتم تحريرها وتأمينها من قبل القوات المسلحة وأهمها العيادات المجمعة “يوسف بو رحيل المغار “بمنطقة شيحا الغربية التي تسيطر عليها القوات المسلحة وسرعة ممارسة مهام عملها وتقديم خدمات الرعاية الصحية في كافة التخصصات الطبية وينبه بعدم تلبية الدعوات من قبل المنظمات الدولية إلا بإذن الوزارة.

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