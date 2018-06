بحضور ليبيا.. انطلاق العقد العربي للحق الثقافي 2018-2027

المتوسط- محمود محي

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” مساء اليوم أمس، عن انطلاق العقد العربي للحق الثقافى 2018-2027، الهادف إلى ترسيخ آليات ثقافية مشتركة خلال السنوات القادمة لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافته تونس، بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس، وذلك في إطار رئاسة تونس للدورة العشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، وبحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس.

كما حضر الحفل كل من مدير عام الألكسو، الدكتور سعود هلال الحربي ووزير الثقافة في الجمهورية التونسية، محمد زين العابدين، وعدد من وزراء الثقافة العرب.

ويمثل العقد وثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية، تستأنس الدول العربية بما تضمنته لمزيد توثيق التّعاون بينها في ميادين الشؤون الثّقافية المختلفة وزيادة التّقارب الذّهني والتّآلف الرّوحي بين أبنائها استجابة لميثاق الوحدة الثّقافية العربيّة.

