نقابة موظفي جامعة عمر المختار تعلن عن فض إضراب العاملين

ليبيا – أعلنت نقابة موظفي جامعة عمر المختار اليوم السبت عن فض إضراب العاملين عن العمل الذي بدأوه مطلع الشهر الجاري احتجاجاً على عدم ورود مخصصاتهم المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والعلاوات والساعات الإضافية.

الموظفين سيعودون للعمل بحسب المكتب الإعلامي للجامعة اعتباراً من غداً الأحد، مشيراً إلى أن النقابة ستعقد اجتماعاً في العاشر من شهر يوليو المقبل لمناقشة آخر المستجدات حول المستحقات المالية.

يشار إلى أن وزير تعليم الحكومة المؤقتة أكد على ضرورة إعطاء حقوق موظفي الجامعة مشيداً بدور الموظفين بالجامعات ومتفهماً لدور النقابات والعمل النقابي والمدني.

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