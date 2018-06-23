التكالي: الهلال النفطي أصبح منطقة صراع داخلي وخارجي

أكد عضو مجلس النواب علي التكالي أن الهلال النفطي أصبح منطقة صراع داخلي وخارجي نظرا لأهميته الأمر الذي دفع لشن العديد من الهجمات عليه بغية تحقيق مصالح سياسية واقتصادية.

ودعا التكالي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى إبعاد الثروات النفطية عن الصراع مشددا على ضرورة بقائها تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبشأن موقف المجتمع الدولي أكد التكالي انه كان واضحا حيث رفض العبث بمقدرات الشعب الليبي مستشهدا ببيان الخارجية الأمريكية الذي أدان الهجوم على الموانئ النفطية.

وكانت قوات تابعة لإبراهيم الجضران شنت هجوما على الموانئ النفطية (السدرة ورأس لانوف) إلا أن قوات الجيش نجحت في استعادتها وأكدت انها ستسلمها للمؤسسة الوطنية للنفط.

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