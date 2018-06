المتوسط _ محمد سيد

احتضنت صالة النيروز في مدينة طبرق اجتماعًا تمهيديًا بحضور عميد البلدية الناجي مازق والحكماء وناشطي المجتمع المدني، للإعداد للملتقى الوطني الليبي المُزمع عقده في 27 يونيو، وسيحضره المبعوث الأممي غسان سلامة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد أعلن أنه ينوي البدء في جولة أخيرة لمحاولة تعديل الاتفاق السياسي الليبي قبل البدء في تنفيذ باقي عناصر خطة العمل.

اجتماع بطبرق للإعداد للملتقى الوطني الليبي

