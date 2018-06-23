السراج وبيكر يبحثان آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، إضافة إلى مجموعة من ملفات التعاون الثنائي.

وأكد المجلس الرئاسي على صفحته الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، شمل اتفاق الطرفان على ضرورة المضي قدماً على طريق الحل السياسي للأزمة الليبية.

من جهته، جدد السفير البريطاني ، التزام بلاده بدعم جهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتقديم لمساعدة لإنجاح مهمة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة، إلى جانب استعداد بلاده للمساهمة في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتقديم ما يطلب منها في هذا الشأن.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي وجود الكثير من ملفات التعاون المشترك والتفاهمات التي تحتاج إلى تفعيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا