المتوسط _ محمد سيد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي.

وجدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم جهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتقديم كل المساعدة لإنجاح مهمة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة.

كما أبدى سعادة السفير استعداد بلاده للمساهمة في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتقديم ما يطلب منها في هذا الشأن.

من جانبه رحب السيد الرئيس بالسفير البريطاني مؤكداً على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون المشترك والتفاهمات التي تحتاج الى تفعيل، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية فعالة للتواصل والتنسيق بين البلدين الصديقين.

من ناحية ثانية اتفق الطرفان على ضرورة المضي قدماً على طريق الحل السياسي للازمة الليبية، وأكد سعادة السفير أن هذه هي قناعة بريطانيا والمجتمع الدولي الذي لن يسمح بأية عرقلة لهذا التوجه.

The post السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية