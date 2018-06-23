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المنفور يعلن عن حظر حركة للجيش فى ثلاثة إتجاهات منذ ظهر الإثنين القادم

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية ان الغرفة أصدرت تعليماتها لمطاردة فلول ” الهاربين من المرتزقة والارهابيين ” اللذين فروا من منطقة الهلال النفطي .

وقال المنفور فى حديث لـ المرصد ، السبت ، ان مجاميع الارهابيين فرت منذ الخميس الماضي تحت وطأة ضربات القوات المسلحة الليبية مايحتم متابعتها جواً فى الاماكن التي فرت لها .

وأضاف : ” نحذر كل الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من الحركة في المنطقة من جنوب منطقة الهروج وحتي تمسة وتربو وفي الجنوب الشرقى حتي حدود ليبيا مع تشاد والسودان  ” .

وختم المنفور حديثه مؤكداً بأن هذا التحذير الذي ستعقبه ضربات جوية سيبدأ منذ الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين القادم الموافق 25 يونيو 2018 .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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