المنفور يعلن عن حظر حركة للجيش فى ثلاثة إتجاهات منذ ظهر الإثنين القادم

ليبيا – قال اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية ان الغرفة أصدرت تعليماتها لمطاردة فلول ” الهاربين من المرتزقة والارهابيين ” اللذين فروا من منطقة الهلال النفطي .

وقال المنفور فى حديث لـ المرصد ، السبت ، ان مجاميع الارهابيين فرت منذ الخميس الماضي تحت وطأة ضربات القوات المسلحة الليبية مايحتم متابعتها جواً فى الاماكن التي فرت لها .

وأضاف : ” نحذر كل الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من الحركة في المنطقة من جنوب منطقة الهروج وحتي تمسة وتربو وفي الجنوب الشرقى حتي حدود ليبيا مع تشاد والسودان ” .

وختم المنفور حديثه مؤكداً بأن هذا التحذير الذي ستعقبه ضربات جوية سيبدأ منذ الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين القادم الموافق 25 يونيو 2018 .

المرصد – متابعات

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