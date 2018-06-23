اللواء محمد منفور يكشف مواقع تنظيمي ‘القاعدة و داعش’

كشف رئيس غرفة عمليات السلاح الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد منفور، عن عزم سلاح الجو الليبي توجيه ضربات لاستهداف الجماعات المتطرفة في عدة مناطق من الجنوب.

وقال منفور، في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، إن عناصر الجماعات المتطرفه مثل داعش والقاعده ينشطون في المنطقة الممتدة من جنوب الهروج حتي تمسه، وهم سيكونون أهداف مشروعة لمقاتلات سلاح الجو.

وأضاف آمر غرفة عمليات سلاح الجو، أن تنفيذ هذه الضربات سيكون في الوقت المناسب، مطالبا القوات المسلحة بأخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المحددة.

وكانت مصادر مطابقة أكدت أن أعداد كبيرة من المجموعات التي هاجمت قبل أيام منطقة الهلال النفطي، قد فرت في عدة إتجاهات من بينها باتجاه مناطق الجنوب.

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