قذائف وصواريخ عشوائية تُهدد أهالي بنغازي

سقطت عدة قذائف وصواريخ نوع C5 عشوائية بمناطق مختلفة في بنغازي، دون أن تّسجّل المستشفيات الحكومية في المدينة أي خسائر بشرية.

وقال شهود عيان لقناة 218 نيوز، إن صاروخ c5 سقط في منطقة الليثي امام منزل أحد المواطنين فأحدث حفرة في الطريق العام ونتج عنه تكسير زجاج منزل المواطن، ولم يسفر عن أي وقوع خسائر بشرية.

وأوضح الشهود، أن قذيفة أخرى سقطت في الخلاء بمنطقة “أرض شبنة”- أحد الأحياء الشرقية للمدينة- دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر، كما تلاه إطلاق عدة أعيرة نارية بسلاح الـ23 المضاد للطيران.

ولم تعلن أي من الجهات الأمنية بمدينة بنغازي عن سبب سقوط القذائف أو إطلاق الأعيرة النارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية