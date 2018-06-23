ارتفاع عدد المهاجرين المُحتجزين في ليبيا

ارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين أُعيدوا إلى ليبيا منذ الأسبوع الماضي إلى 950 مهاجراً، بعد أن أعلن المتحدث باسم خفر السوحل، العميد أيوب قاسم إنقاذ 185 مهاجراً وانتشال جثث 5 آخرين.

وقال المتحدث إن دوريتين لخفر السواحل تمكنتا من إنقاذ زورقين مطاطيين كانا مُتجهين إلى إيطاليا، ينقل أحدهما على متنه 94 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة، بينما تم إنقاذ 91 مهاجر كانوا على متن القارب الآخر، على بعد 24 كيلومترا قبالة سواحل القره بوللي.

وأشار العميد إلى أن المهاجرين كان بيهم 9 نساء و3 أطفال كانوا بين المُهاجرين الذين جرة إنقاذهم ونقلهم إلى مراكز الإيواء في ليبيا.

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