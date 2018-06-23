دوريات الدعم المركزي والنجدة تعيد تمركزاتها بأحياء درنة

العنوان-درنة قال مراسل العنوان بمدينة درنة إن دوريات الدعم المركزي والنجدة عادت إلى مباشرة أعمالها وإعادة تمركزاتها داخل الأحياء السكنية بدرنة لفرض القانون وحماية المواطنين. يشار إلى أن مديرية أمن درنة باشرت اعمالها من داخل مقراتها ومراكزها الأمنية بعد تحرير القوات المسلحة لأغلب المنطاق والحياء بالمدينة .

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